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Макгрегор отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Макгрегор отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC
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Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на включение экс-чемпиона лиги в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Proper Twelve, гордый создатель шоу включения в Зал славы UFC», – написал Макгрегор, добавив к посту эмблему своего виски, наложенную поверх фото Хабиба с торжественной церемонии.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

За время карьеры в ММА Хабиб провёл 29 боёв, не потерпев при этом ни одного поражения. Об уходе из смешанных единоборств Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года, сразу после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Хабиб показал, как накачать плечи:

Хабиб больше не самый скучный чемпион UFC. С его боёв не убегали зрители Хабиб больше не самый скучный чемпион UFC. С его боёв не убегали зрители
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