Макгрегор отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC
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Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на включение экс-чемпиона лиги в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.
«Proper Twelve, гордый создатель шоу включения в Зал славы UFC», – написал Макгрегор, добавив к посту эмблему своего виски, наложенную поверх фото Хабиба с торжественной церемонии.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
За время карьеры в ММА Хабиб провёл 29 боёв, не потерпев при этом ни одного поражения. Об уходе из смешанных единоборств Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года, сразу после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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