Хабиб больше не самый скучный чемпион UFC. С его боёв не убегали зрители

У любой суперзвезды есть не только миллионы горячих поклонников, но и значительная армия хейтеров. Они ищут «пятна на солнце», максимально раздувая найденные недостатки. Например, в чём хейтеры обвиняют Хабиба Нурмагомедова? Чаще всего – в скромном количестве защит пояса и осторожном стиле ведения боя. Именно Нурмагомедова чаще всего называют самым скучным чемпионом в истории UFC.

При всём уважении к Хабибу он действительно был не самым зрелищным бойцом. Орёл не улетал в нокауты, редко устраивал драматичные поединки и не скрывал желания переводить в партер. С другой стороны, Нурмагомедов не стремился к простому контролю: его граунд-энд-паунд был максимально агрессивным, помогая жестоко разбивать соперников на канвасе. Только треть боёв Хабиба закончились решением, остальные – досрочно.

Может, дагестанец и был чуть скучноватым спортсменом, но чемпионом – точно нет. Нурмагомедов провёл три успешных защиты пояса, и каждая получилась весьма яркой. Про легендарный бой с Конором Макгрегором и говорить нечего, схватки с Дастином Порье и Джастином Гэтжи тоже вошли в историю ММА. Что говорить, если Орёл неизменно получал награду «Выступление вечера», которую унылым бойцам не дают.

Хабиб Нурмагомеов Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Например, намного более скучным чемпионом является Исраэль Адесанья. Сегодня нигерийский новозеландец в пятый раз защитил титул среднего веса, одолев Джареда Каннонье единогласным решением судей. Бой получился настолько увлекательным, что зрители, купившие билеты за солидные деньги, начали покидать арену уже в третьем раунде. Причём в солидных количествах.

И это при том, что в сегодняшней схватке не было никакого партера. Ведь зачастую можно услышать мнение, что именно любители борьбы «похоронят» зрелищность смешанных единоборств. Однако Адесанья – чистейший ударник, который лишь сделал ставку на максимальную эффективность. Он мастерски защищает пояс, но смотреть его бои почти невозможно. Грамотная тактика и блестящий тайминг Исраэля исключили как интригу, так и любую зрелищность.

И это мы ещё не вспоминаем позднего Джона Джонса, который три последних защиты тоже провёл весьма экономно. Настолько, что зрители тоже уходили, пусть и в меньших количествах, чем от Адесаньи. У Хабиба подобных ситуаций не было никогда, пусть он и не Макгрегор. Поэтому, когда вы называете Нурмагомедова скучным чемпионом, следует обязательно помнить, что существуют и куда более унылые владельцы титулов.