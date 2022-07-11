Фергюсон — Хабибу: жирдяй, уже закончил есть тирамису? Подписывай контракт

Американский боец ММА Тони Фергюсон в грубой форме обратился к экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Эй, жирдяй, уже закончил есть тирамису? Выйди и подпиши контракт, чтобы я переработал тебя и сделал рекорд 29-1», — написал Фергюсон в своих социальных сетях.

В последнем бою Фергюсон уступил нокаутом соотечественнику Майклу Чендлеру. Бой проходил на UFC 274. Позже президент промоушена Дана Уайт признался, что это был самый жёсткий нокаут, который он когда-либо видел. То поражение стало для Тони четвёртым подряд. Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова: