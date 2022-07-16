Порье назвал три самых ожидаемых боя в лёгком весе UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC Дастин Порье назвал три самых ожидаемых поединка в лёгком весе в промоушене.



«Номер один — бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева. Мы должны это сделать. Это бой за вакантный титул. Оливейра будет защищать свой пояс против Ислама, если этот бой сделают.



Второй номер — поединок Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота. Я тренируюсь с Матеушом, он ворвался в рейтинги, у него хороший грэпплинг. Ему нужно проявить себя в поединке с настоящим ветераном ММА.



Третий номер? Бой Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора. Это хайп и огромная раскрутка, если кто-то из них уснёт. Это будет настоящее лобовое столкновение и я очень хочу увидеть этот поединок», — сказал Порье в подкасте Даниэля Кормье.