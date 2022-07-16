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Порье назвал три самых ожидаемых боя в лёгком весе UFC

Порье назвал три самых ожидаемых боя в лёгком весе UFC
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC Дастин Порье назвал три самых ожидаемых поединка в лёгком весе в промоушене.

«Номер один — бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева. Мы должны это сделать. Это бой за вакантный титул. Оливейра будет защищать свой пояс против Ислама, если этот бой сделают.

Второй номер — поединок Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота. Я тренируюсь с Матеушом, он ворвался в рейтинги, у него хороший грэпплинг. Ему нужно проявить себя в поединке с настоящим ветераном ММА.

Третий номер? Бой Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора. Это хайп и огромная раскрутка, если кто-то из них уснёт. Это будет настоящее лобовое столкновение и я очень хочу увидеть этот поединок», — сказал Порье в подкасте Даниэля Кормье.

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