Босс UFC унижает бойцов. Подарил кучу денег блогеру – Чимаеву и Махачеву платят меньше

Принято считать, что UFC ведёт аккуратную финансовую политику относительно боксёрских промоутеров. Если звёздам бокса платят десятки миллионов, то гонорары лучших бойцов UFC редко переваливают за миллион. Дана Уайт смеётся над бойцами, которые требуют денежные поединки, отваливает гигантские суммы Конору, но экономит на тех, кто тащит на себе промоушен. При этом босс UFC совершает абсолютно противоречивые поступки.

Один из таких – подарок, который Дана вручил тиктокеру и YouTube-блогеру Кайлу Форгерду на день рождения. Кайл получил от Уайта 250 тысяч долларов наличными – подарок был упакован в подарочную коробку и прозрачный пластиковый пакет. Пока Форгерд открывал презент, босс UFC ехидно улыбался – видимо, в этот момент вспоминал, сколько платит своим бойцам.

Многие файтеры серьёзно призадумаются, когда увидят, как из рук их босса какой-то блогер получает два, а то и три их гонорара просто потому, что Дана не придумал, что бы такое подарить. Согласно сайту The Sports Daily, за последние поединки в UFC меньше, чем лежало в праздничной коробке, заработали Хамзат Чимаев (234 тысячи за бой с Бёрнсом), Дейвесон Фигередо (232 тысячи за титульник с Морено) и Ислам Махачев (211 тысяч за бой с Грином).

Известно, что за последний год UFC заработала больше миллиарда долларов. Большую часть этих денег получают владельцы промоушена, а компания Endeavour сообщала, что удержала долю доходов спортсменов на уровне 17,5%. Это крайне мало по сравнению с другими спортивными лигами, которые платят спортсменам около 50%. В боксе бойцы могут получать 70% и более.

Дана Уайт волен тратить личные средства так, как ему заблагорассудится, но, вероятно, если бы бойцы получали больше, босс UFC не раскидывался бы деньгами, а тяжёлые переговоры с такими важными для промоушена парнями, как Фрэнсис Нганну, случались бы в разы реже.