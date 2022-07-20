Инсайдер: Пётр Ян встретится с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), первый номер дивизиона россиянин Пётр Ян (16-3) встретится с 13-м номером рейтинга американцем Шоном О’Мэлли (15-1), сообщает обозреватель Райан Кларк. Поединок пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
«Срочные новости: Шон О’Мэлли встретится с Петром Яном в Абу-Даби 22 октября! Кард будет мощным, Шон сообщил нам сегодня об этом! Погнали!» – написал Кларк в социальных сетях.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
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