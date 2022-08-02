«Я был уверен, что он и Оверима пройдёт». Минаков — о победе Павловича над Льюисом

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом, поединок которых состоялся на минувших выходных в Далласе (США).

«Не скажу, что эта победа была неожиданной. Лично для меня было всё понятно. И если говорить о Серёге, то я был просто уверен, что он пройдёт Алистара Оверима в дебютном бою в UFC, потому что потенциал у Павловича сумасшедший. Мы вместе провели не один тренировочный лагерь. У него есть всё, чтобы стать чемпионом в этой организации.



И вопрос только в одном — готов ли он психологически? И насколько он вырос сам над собой? Я был уверен, что он и Оверима пройдёт. Ну а с Льюисом вообще никаких сомнений не было. Потому что он очень мощный ударник, обладающий навыками борьбы. Я раньше говорил Сергею увереннее идти вперёд и бить почаще. С такой силой удара он должен сносить всех соперников. И это никого не должно удивлять.



Меня удивило, что шанс с Оверимом [не реализовал]. А я воспринимал это исключительно как шанс. Я звонил ему и был готов поздравлять его, потому что дебютировать с такого поединка было очень здорово. Если бы он уверенно нокаутировал [Оверима], то он сразу взлетел бы [на вершину рейтинга]. Почему возникает вопрос об уверенности — потому что он был не готов психологически к тому поединку. А здесь очень уверенная победа. Вообще никаких комментариев», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.