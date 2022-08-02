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«Я был уверен, что он и Оверима пройдёт». Минаков — о победе Павловича над Льюисом

«Я был уверен, что он и Оверима пройдёт». Минаков — о победе Павловича над Льюисом
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Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича над американцем Дерриком Льюисом, поединок которых состоялся на минувших выходных в Далласе (США).

«Не скажу, что эта победа была неожиданной. Лично для меня было всё понятно. И если говорить о Серёге, то я был просто уверен, что он пройдёт Алистара Оверима в дебютном бою в UFC, потому что потенциал у Павловича сумасшедший. Мы вместе провели не один тренировочный лагерь. У него есть всё, чтобы стать чемпионом в этой организации.

И вопрос только в одном — готов ли он психологически? И насколько он вырос сам над собой? Я был уверен, что он и Оверима пройдёт. Ну а с Льюисом вообще никаких сомнений не было. Потому что он очень мощный ударник, обладающий навыками борьбы. Я раньше говорил Сергею увереннее идти вперёд и бить почаще. С такой силой удара он должен сносить всех соперников. И это никого не должно удивлять.

Меня удивило, что шанс с Оверимом [не реализовал]. А я воспринимал это исключительно как шанс. Я звонил ему и был готов поздравлять его, потому что дебютировать с такого поединка было очень здорово. Если бы он уверенно нокаутировал [Оверима], то он сразу взлетел бы [на вершину рейтинга]. Почему возникает вопрос об уверенности — потому что он был не готов психологически к тому поединку. А здесь очень уверенная победа. Вообще никаких комментариев», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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