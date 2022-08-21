Романов потерпел первое поражение в карьере, уступив Тыбуре на UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся заключительный бой предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 36-летний поляк Марчин Тыбура и 31-летний молдавский боец Александр Романов.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Тыбуры большинством голосов (29-28, 29-28, 28-28).

Примечательно, что для Романова это поражение стало первым в карьере в ММА при 16 победах. У его оппонента это 23-я победа при семи неудачах.



Отметим, что Тыбура занимает 11-е место в рейтинге тяжеловесов UFC, а Романов – 13-е.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс. Также в основном карде пройдёт бой грузинского бойца Мераба Двалишвили с Жозе Альдо.