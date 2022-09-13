«У UFC новый суперзлодей». Биспинг высказался о Чимаеве

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который на прошедших выходных одержал уверенную победу в поединке с Кевином Холландом на UFC 279.
«Чимаеву нужно было такое выступление. Из-за него отменили пресс-конференцию, он не сделал вес, весь кард перетрясли, и всё это из-за Чимаева! И если бы он проиграл, или был бы скучный бой, близкое решение – это плохо для репутации. Но теперь он вышел и уничтожил Кевина Холланда. Вот что сейчас важно. Так что у UFC есть новый суперзлодей, официально. Ему плевать на гудящих фанов, он им показывает средний палец, постоянно говорит, что собирается всех убить. Да, это спорно. Но это привлекает внимание, привлекает глаза к экрану. Хамзат как будто вышел из фильма про Джеймса Бонда!» — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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