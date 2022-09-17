Костя Цзю рассказал, за счёт чего Головкин может победить Канело

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Я думаю, что третий бой между Альваресом и Головкиным будет и последним. И мне очень сильно хочется, чтобы Гена выиграл убедительно. Считаю, что поединок будет очень равным, как и два предыдущих. И Гене надо выходить и работать на все 100 процентов. Он может победить, во-первых, за счёт своей ударной мощи, это одно из его основных качеств. А второй фактор — он будет более голодным до победы. Но буду честен — шансы Сауля на победу всё же выше, их можно оценить как 60 процентов к 40. Как бы я ни болел за Гену.

Я не вижу нокаута, в этом бою он маловероятен. Разница в возрасте точно играет не в пользу Гены, но если у него есть мотивация выиграть, то надо выходить и работать по максимуму. Если у него такая мотивация есть, то это будет его преимуществом. А если нет, то все пойдёт в другую сторону», — цитирует Цзю «РИА Новости Спорт».

Напомним, утром 18 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Головкина.