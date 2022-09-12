Альварес — Головкин: GGG готов отомстить Канело за старые обиды. LIVE

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.
Сауль будет защищать от боксёра из Казахстана пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Помимо этого боя, в карде состоятся ещё три титульных поединка: Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика), Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия) и Диего Пачеко (США) – Энрике Колласо (Пуэрто-Рико). Кроме того, в карде выступит ещё один казахстанец – Али Ахмедов.
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Головкин высмеял Канело из-за слов мексиканца о бое с Биволом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказал мнение о поединке между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом.
«Неправильно предполагать, какой там должен быть счёт, я не судья. Но Бивол выглядел лучше, и его победа была более убедительней, нежели кажется по счету. Канело поднял руки и сказал, что проиграл всего пару раундов. Это показывает, что он совсем оторвался от реальности. Он уже неспособен адекватно оценивать свои успехи и неудачи», — цитирует Головкина Boxing Scene.
Хуан Маркес объяснил, почему Канело нокаутирует Головкина
Мексиканский боксёр Хуан Мануэль Маркес предположил, что его соотечественник Сауль «Канело» Альварес одержит победу нокаутом над Геннадием Головкиным в предстоящем поединке.
«То, что Канело проиграл Биволу, послужит для него мотивацией, потому что ещё одно поражение для такого бойца, как он, будет выглядеть не очень хорошо. Во втором бою с Головкиным он показал, что может победить его в центре ринга, он прочитал его стиль и собирается выиграть ещё раз. За счёт скорости, встречных ударов и комбинаций. Головкин не выдержит натиска со стороны Канело. Сауль победит нокаутом», — цитирует Маркеса BoxingScene.
Канело ответил, пожмёт ли Головкину руку после боя
Сауль Альварес признался, что не знает, состоится ли рукопожатие с Геннадием Головкиным после их третьего поединка.
«Это будет одна из величайших моих побед. Будет сложно в каждом раунде, но где-то в 9-м, 10-м или 11-м раунде я завершу поединок досрочной победой. Будет ли рукопожатие после боя? Не знаю… Мы пожали руки друг другу во втором поединке. Казалось, всё хорошо, и тут он начал после боя что-то там обо мне говорить. Я же всегда хорошо и уважительно высказываюсь о соперниках. Уважаю оппонентов и до боя, и после. Я и вправду не знаю, будет ли рукопожатие после боя...» — сказал Канело на YouTube-канале Matchroom Boxing.
Канело рассказал, за счёт чего хочет нокаутировать Головкина
Альварес поделился ожиданием от предстоящего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, заявив, что хочет одержать в противостоянии с ним победу нокаутом.
«Удары по корпусу у меня одни из лучших, не так ли? Я буду работать по-всякому, вы увидите удары в голову и по корпусу, так как моя цель — закончить этот бой до последнего раунда. Так что всё, что мне нужно, я сделаю на ринге. Мы провели два отличных поединка, потому что наши стили боксирования делают этот бой идеальным. И я думаю, этот поединок не будет исключением. Сейчас я более зрелый и нахожусь в расцвете сил, чувствую себя уверенно. Думаю, в этом и будет разница», — цитирует Альвареса BoxingScene.
Головкин жёстко высказался о судьях. Не помешает ли это в третьем бое?
Как мы сообщали ниже, двое из трёх судей, обслуживающих второй поединок GGG и Канело, будут работать на третьем поединке. Недавно Геннадий позволил себе жёсткое высказывание об арбитрах – может, стоило воздержаться?
«Буду с вами честен, я остыл на следующий день и больше не думал об этом слишком часто. Я понял, что людей, которые ставили такие оценки, просто использовали. Их использовали так же, как одноразовые салфетки. А когда пришло время — выбросили», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Видели пояс, который WBC подготовил специально к бою Альвареса и Головкина? Красота!
Всемирный боксерский совет (WBC) представил специальный чемпионский пояс к третьему поединку между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Представляем «пояс Сапотеков», который также известен, как «Пояс воина-ягуара», изготовленный лучшими мастерами культуры сапотеков из мексиканского штата Оахака», – говорится в заявлении WBC в соцсетях.
Пояс WBC
Фото: Социальные сети
Гвоздик склоняется к победе Канело
Украинский экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик высказался о третьем поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
«Интереснейший бой, два отличных соперника, отличных боксёра, которые мне нравятся, несмотря на их конфликт. Гене уже 40 лет, и, несмотря на яркое выступление в бою с Муратой, он лучше не становится. Мне кажется, что вряд ли Альвареса сломает поражение от Бивола. Плюс не было там нокаута. Возможно, для Канело это был холодный душ. Поэтому интересный бой. Буду болеть за сильнейшего, но склоняюсь к победе Канело по очкам», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.
А вот Магомед Курбанов верит в Головкина
Боксёр RCC boxing promotion Магомед Курбанов дал прогноз на бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. По мнению Курбанова, победу в поединке одержит Головкин.
«Канело — Головкин? Я думаю, что выиграет Головкин, потому что Канело уже прочитан и сверх того, что он выдаёт, он не выдаст. Думаю, что Головкин своим арсеналом, своим желанием возьмёт победу над Альваресом по очкам или нокаутом», — сказал Курбанов в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.
Что насчёт прогнозов?
О третьем поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным высказался бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан.
«Я вижу, как Канело досрочно останавливает GGG. Да, многие скажут, что Амир ни чёрта не понимает в боксе, но я действительно так считаю. Это моё мнение. Вы должны помнить, что Канело находится на пике карьеры. Он опытен, силён и у него нет проблем с весом. Никакого неуважения к GGG, он зверь, но вы должны понимать, что он становится старше. И он уже давно в этом спорте. Он был на Олимпиаде 2004 года, как и я», – сказал Хан в социальных сетях.
Головкин назвал главную слабость Канело
Геннадий Головкин назвал главную слабость мексиканца Сауля Канело Альвареса.
«Канело меня совершенно не беспокоит, но когда у человека много плохих черт, которые мешают нормально жить, то стоит об этом задуматься. Это как раз то, что мы видим сейчас. А что касается его поражения от Бивола по итогам 12 раундов, то для победы над ним, как оказалось, можно обойтись и без нокаута. Радует, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не чувствуют бремени его имиджа. Главная слабость Сауля — высокомерие, а оно наказуемо», — цитирует Головкина BoxingScene.
Пётр Ян пожелал удачи Головкину
Бывший чемпион UFC Пётр Ян поддержал Геннадия Головкина перед поединком против Сауля Альвареса
«Вперёд, чемпион!» – написал Ян в комментариях под фото Головкина.
Канело уже думает о реванше с Биволом!
Сауль Альварес считает, что у него не возникнет проблем в потенциальном реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
«Я находился на пике, когда дрался с Биволом. К сожалению, у меня возникли проблемы во время тренировочного лагеря, но имеем то, что имеем, – я проиграл. Но у меня ещё появится шанс в ближайшем будущем. Да, я дрался не в своём весе, но я считаю, что легко могу побить его. Я выиграл первые пять или шесть раундов, после чего устал. Вот что произошло. Я отношусь к этому как к опыту. Он не лучше меня», – сказал Канело в интервью Matchroom Boxing.
Где смотреть бой Канело – Головкин
Российские телеканалы не будут транслировать поединок Альвареса и Головкина, но следить за ним вы сможете в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Кто будет обслуживать поединок?
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) определилась с составом судей и рефери, которые обслужат третье противостояние Сауля и Головкина. Третий бой будут обслуживать двое из трёх судей, которые отработали на втором поединке — Дэйв Моретти и Стив Вайсфелд. Оба отдали тогда победу Альваресу со счётом 115-113. Третьим судьёй станет Дэвид Сатерленд, а рефери схватки назначили Расселла Мору-младшего.
Когда бой Альварес (Канело) – Головкин
Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 утра по московскому времени. Бой Канело и Головкина должен начаться ориентировочно в 9:00 мск.
Поединок Головкина и Канело состоится меньше, чем через неделю. Здесь мы расскажем самое важное и интересное о третьем бое двух легендарных боксёров!
Полный кард боксёрского вечера
- Сауль Альварес – Геннадий Головкин – бой за пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе;
- Джесси Родригес – Исраэль Гонсалес – бой за пояс WBC во втором наилегчайшем весе;
- Остин Уильямс – Кирон Конуэй – бой за пояс WBA (International) в среднем весе;
- Диего Пачеко – Энрике Колласо – бой за пояс WBC (USNBC Silver) во втором среднем весе;
- Марк Кастро – Кевин Мендоса – бой в лёгком весе;
- Али Ахмедов – Габриэль Росадо – бой во втором среднем весе;
- Фернандо Молина – Аарон Апонте – бой в первом полусреднем весе;
- Энтони Эррера – Девин Маккинли – бой в легчайшем весе.
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