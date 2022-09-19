Отец Дэвида Бенавидеса дал категоричный прогноз на бой с Канело после его победы над GGG

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американца Дэвида Бенавидеса (26-0, 23 KO), считает, что его сын остановит бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO) в пределах семи раундов.
«Я гарантирую, что, учитывая такое выступление Канело, Дэвид остановит его в пределах семи раундов. Да, Канело победил, но GGG проделал отличную работу. По правде сказать, я считал, что его остановят за 6-7 раундов.
Невероятно. Он прошёл всю дистанцию и ловил Канело некоторыми комбинациями, апперкотами, хуками… Для 40-летнего боксёра он выступил невероятно. Но, как я и сказал, Дэвид остановит Канело за шесть, максимум семь раундов», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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