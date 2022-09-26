Исмаилов обратился к Александру Емельяненко после его поражения в бою с Дациком

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о поражении Александра Емельяненко в поединке с Вячеславом Дациком, предложив свою помощь в случае необходимости. Напомним, Емельяненко проиграл Дацику на первых секундах первого раунда в боксёрском бою лиги Hardcore.
«Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил свою вредную привычку! Порой один удар может решить всё, ничего нового, поражение — это не конец, это новое начало! Рад, что ты принял это достойно, не зря ты «феникс», воспрянешь вновь, дверь моей помощи для тебя открыта. Благ тебе, продолжай двигаться в том же направлении, ты на правильном пути», — написал Исмаилов в комментариях под постом Емельяненко в одной из его соцсетей.
А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война!
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