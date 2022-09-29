Мухаммад Мокаев: готовы к самой важной новости за всю мою жизнь?

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (8-0) разместил новый пост в своих социальных сетях, где анонсировал «важные новости».



«Готовы к самой важной новости за всю мою жизнь?» — написал Мокаев.



Напомним, в следующем бою, который состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 23 октября в Абу-Даби, Мокаев встретится с 32-летним канадцем Малкольмом Гордоном (14-5). Мухаммад дебютировал в UFC в поединке с американцем Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204 и завершился в первом раунде, после того как Мокаев успешно провёл удушающий приём через 58 секунд после стартового гонга.

Ранее Мокаев отреагировал на новость о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC.