Мухаммад Мокаев: готовы к самой важной новости за всю мою жизнь?

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (8-0) разместил новый пост в своих социальных сетях, где анонсировал «важные новости».
«Готовы к самой важной новости за всю мою жизнь?» — написал Мокаев.
Напомним, в следующем бою, который состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 23 октября в Абу-Даби, Мокаев встретится с 32-летним канадцем Малкольмом Гордоном (14-5). Мухаммад дебютировал в UFC в поединке с американцем Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204 и завершился в первом раунде, после того как Мокаев успешно провёл удушающий приём через 58 секунд после стартового гонга.
Ранее Мокаев отреагировал на новость о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC.
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