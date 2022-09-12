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«Больше я не самый молодой боец UFC». Мокаев отреагировал на подписание Хасбика

«Больше я не самый молодой боец UFC». Мокаев отреагировал на подписание Хасбика
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (8-0) отреагировал на новость о том, что популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетнее соглашение с UFC.

«Больше я не самый молодой боец UFC. Добро пожаловать в UFC, Хасбулла», — написал Мокаев в социальных сетях.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — приблизительно 18 кг.

Мокаев свой следующий поединок проведёт на турнире UFC 280, который состоится 23 октября в Абу-Даби. Соперником 22-летнего Мокаева станет 32-летний канадец Малкольм Гордон (14-5). Боец выступает в UFC c июля 2020 года и провёл четыре поединка, в двух из них проиграв.

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