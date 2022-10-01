Рамирес: всегда считал Бивола вторым полутяжеловесом в мире

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) бросить вызов российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу, заявил, что считает его вторым бойцом в дивизионе.

«Я всегда считал себя лучшим полутяжеловесом, а Бивола – вторым. Вот как я на это смотрю. И это причина, почему я просил этот бой. Люди хотят увидеть его, потому что он победил одного из лучших мексиканцев в истории.

Я – лучший. И я хочу заявить о себе. Я хочу доказать, что Зурдо Рамирес готовится стать легендой. Я хочу завоевать второй титул, а затем побить все рекорды», – приводит слова бойца издание BoxingScene.

Ранее украинский экс-чемпион Александр Гвоздик высказался о возможном отстранении Бивола и Бетербиева от боёв.