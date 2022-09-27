Александр Гвоздик высказался о возможном отстранении Бивола и Бетербиева от боёв

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о возможном отстранении действующих лидеров дивизиона, россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, от выступлений из-за ситуации на Украине.

«Это же не я решаю, изолировать их или нет. Я не могу их изолировать. Если бы я был президентом какой-нибудь федерации, тогда да. Вы могли бы задавать эти вопросы. А так – я иду соперника избивать. Если я на этом заработаю, то в чём проблема? А если он заработал? Если не я, то он заработает с кем-нибудь другим. Я не понимаю… Я понимаю, за что их нужно отстранить. Да, согласен», – приводит слова боксёра «24 канал».

Ранее в интервью Гвоздик объяснил, почему Деонтей Уайлдер опаснее для Александра Усика, чем Энтони Джошуа.