Боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов стал чемпионом мира по версии IBF
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Завершился поединок боксёрского вечера от промоутерской компании Matchroom в Абу-Даби (ОАЭ).
Боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов (16-0-1, 13 KO) из Таджикистана сразился за вакантный титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) с британцем Зелфой Барретом (28-1, 16 KO).
Рахимов, работавший первым номером и давивший на соперника, побывал на полу в третьем раунде, однако смог вернуться в бой, дважды отправить соперника в нокдаун и добиться досрочной остановки в девятом раунде.
Для 28-летнего Рахимова, ставшего первым в истории чемпионом мира из Таджикистана, это дебютная победа в титульном бою. В феврале 2021 года он бросил вызов американцу Джозефу Диасу, однако поединок завершился вничью.
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