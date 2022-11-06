Боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов стал чемпионом мира по версии IBF

Завершился поединок боксёрского вечера от промоутерской компании Matchroom в Абу-Даби (ОАЭ).

Боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатджон Рахимов (16-0-1, 13 KO) из Таджикистана сразился за вакантный титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) с британцем Зелфой Барретом (28-1, 16 KO).

Рахимов, работавший первым номером и давивший на соперника, побывал на полу в третьем раунде, однако смог вернуться в бой, дважды отправить соперника в нокдаун и добиться досрочной остановки в девятом раунде.

Для 28-летнего Рахимова, ставшего первым в истории чемпионом мира из Таджикистана, это дебютная победа в титульном бою. В феврале 2021 года он бросил вызов американцу Джозефу Диасу, однако поединок завершился вничью.