Тим Цзю хочет пригласить своего последнего соперника для подготовки к бою с Чарло

Австралийский боец русского происхождения первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю выразил желание пригласить в качестве спарринг-партнёра своего последнего соперника, американца Террелла Гауша. В настоящий момент Тимофей готовится к поединку с другим американцем – Джермеллом Чарло. Их бой состоится 28 января в Лас-Вегасе (США).



«Если я получу Террелла в качестве спарринг-партнёра, это будет невероятно. У него отличная защита и большой опыт. Он действительно профессионал. В общем, это было бы идеально. Быть олимпийцем и членом американской сборной — это многое говорит о мастерстве. В профессиональном спорте есть некоторые отличие. Здесь присутствует политика, деньги и всё такое, в то время как любители полагаются на свои навыки. На каком-то этапе Терелл был лучшим в Америке», — приводит слова Цзю BoxingScene со ссылкой на The Herald.



Бой Тимофея Цзю и Терелла состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам Цзю добыл победу единогласным решением судей.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: