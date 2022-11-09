Сын Кости Цзю превзойдёт отца? Тим в одной победе от уникального рекорда

Когда бой Тимофей Цзю — Джермелл Чарло

28 января состоится чемпионский поединок между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло. На кону будет стоять абсолютное чемпионство в первом среднем весе, то есть все четыре престижных пояса, которые ныне принадлежат Чарло.

Первый большой бой в карьере Тима Цзю

Тим Цзю развивал свою карьеру в Австралии. После того как он зачистил местную площадку, Тим повысил уровень сложности. В конце прошлого года Цзю-младший уверенно одолел Такеши Иноуэ. А в марте этого года у него состоялся дебют на американском ринге против крепкого претендента Террелла Гуше. Тим оказался в нокдауне уже в первом раунде, но смог вырвать непростую победу. Таким образом, он отстоял своё право называться официальным претендентом на титул WBO.

Тим Цзю и Террелл Гуше Фото: Adam Bettcher/Getty Images

Но даже Гуше трудно назвать топовым оппонентом. А Цзю испытал с ним проблемы. Поэтому может создаться впечатление, что он не готов к чемпионскому бою. Однако именно на таком крепком сопернике австралиец набил «шишки», чтобы впоследствии не повторять ошибки и выдать лучший перформанс против сильнейшего бойца дивизиона.

Материалы о бое

Кто такой Джермелл Чарло?

Джермелл Чарло сейчас является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Он очень техничный и в то же время неудобный из-за своей антропометрии: его рост составляет 183 см, а размах рук — 185 см. В мае этого года Чарло нокаутировал Брайана Кастаньо, что позволило ему объединить все пояса. Однако он это сделал со второй попытки, так как первая встреча с аргентинцем закончилась вничью.

Но и в реванше Джермелл испытал проблемы — он не всегда выдерживал давление соперника, который прямолинейно гонялся за американцем. Тем не менее Чарло смог нокаутировать Кастаньо в 10-м раунде. Кроме того, у него есть опыт больших боёв. Помимо аргентинца, Джермелл дрался с экс-чемпионом мира Тони Харрисоном, Эриксоном Лубином и Остином Траутом. Между прочим, Траут выигрывал у самого Мигеля Котто.



Но, в отличие от Цзю, у Чарло есть поражение в профессионалах. Он проигрывал Харрисону, у которого затем брал реванш. Джермелл — уязвимый боец, и это хорошая новость для австралийца.

Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Прогноз и ставки на бой Цзю — Чарло

По версии букмекеров фаворитом встречи является чемпион Чарло. У него есть опыт больших боёв и противостояний, в отличие от Тима, который провёл почти всю свою карьеру в Австралии, где уровень оппозиции по умолчанию низкий. В России линии на бой нет, но в зарубежных букмекерских конторах за победу американца дают коэффициент 1.47. А за успех сына легенды дают около 3.0.

На самом деле у Цзю неплохие шансы на успех. Если он не будет работать прямолинейно и примитивно, как Брайан Кастаньо, а ещё будет успешно резать углы, тогда он загонит Чарло в тупик. Но Тимофею нужно не забывать про защиту, иначе Джермелл может наказать за опрометчивость, так как у него тяжёлые удары. Тем не менее мы полагаем, что Тимофей возьмёт верх.



В таком случае он обойдёт своего отца, который стал абсолютным чемпионом мира в 32 года. Сейчас Тиму 28 лет. Но не это самое важное, а тот факт, что Тимофей может сделать свою семью первой, в которой представители двух поколений становились абсолютными чемпионами мира. Это будет первый случай в истории бокса.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Цзю — Чарло

Сам бой будет транслироваться на американском канале SHOWTIME Sports, доступа к которому у российских зрителей нет. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым.