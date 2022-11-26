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«Выбери кого-то своего размера». Джо Джойс раскритиковал Фьюри за желание боя с Усиком

«Выбери кого-то своего размера». Джо Джойс раскритиковал Фьюри за желание боя с Усиком
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Непобеждённый британский претендент на титул в супертяжёлом весе Джо Джойс (15-0, 14 KO) отреагировал на недавнее высказывание действующего обладателя титула WBC и соотечественника Тайсона Фьюри, заявившего, что он может сразиться с ним в случае срыва переговоров с украинцем Александром Усиком.

«Если Александр Усик не захочет быть избит в феврале, тогда мы встретимся с Джо Джойсом на «Уэмбли». Джо, держи себя в форме, потому что если средневес не захочет боя, ты будешь в деле», – сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

«Выбери кого-то своего размера, Тайсон. Я в форме и готов к работе! Усик слишком мал для тебя. Я же другой зверь. Цыганский король против Джаггернаута», – написал Джойс в социальных сетях.

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