Туиваса: Павлович меня просто прикончил
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Австралийский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, Тай Туиваса высказался по поводу своего поражения россиянину Сергею Павловичу на турнире UFC on ESPN в Орландо.
«Черт, меня просто прикончили. Хочу выразить большую любовь моей команде — спасибо за всё, что вы делаете для меня. Поздравляю с победой, Сергей.
У меня не получилось устроить шоу и выпить пива из кроссовка, но я ещё вернусь!», — сказал Туиваса после боя.
На счету Тая Туивасы теперь 20 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел шесть поражений. У Павловича после этого боя 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Предыдущий бой Павлович выиграл у Деррика Льюиса.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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