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«Вы отдадите за это все деньги». Хаттон назвал лучший бой в супертяжёлом весе

«Вы отдадите за это все деньги». Хаттон назвал лучший бой в супертяжёлом весе
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон назвал лучший по его мнению поединок в супертяжёлом дивизионе.

«Бой Тайсона и Усика считается лучшим, поскольку они являются первым и вторым номером соответственно. Но если вы спросите меня, какой бой я бы хотел увидеть в супертяжёлом весе, то я бы сказал Джошуа – Уайлдер. Вы отдадите за это все деньги, не так ли? В данном случае победит тот, кто первым попадёт», – сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.

Джошуа в августе повторно проиграл украинцу Александру Усику. Это поражение стало для него третьим в карьере. Уайлдер в октябре успешно вернулся после досрочного поражения в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри, нокаутировав в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.

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