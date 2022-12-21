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Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Энтони Джошуа

Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Энтони Джошуа
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Известный американский тренер Тедди Атлас назвал боксёра, с которым, по его мнению, не станет встречаться двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Этого не произойдёт. Они не подойдут к нему ближе трёх метров. Почему? Потому что Джо Джойс играется с соперниками. У него гранитная челюсть, и он напоминает мне молодого Джорджа Формана. Хотя здесь стоит быть аккуратным, ведь ему уже 38 лет… Да и чёрт с ним.

Джойс – это огромный мужик с тяжелейшими кулаками. Да, у него не быстрые руки, но они постепенно разбивают соперников и наносят ущерб. Он большой. Он никого не щадит. И у него есть мужество. Надеюсь, что уже скоро он получит возможность сразиться за титул», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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