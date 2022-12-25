Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал сроки возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинский ветеран Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) сообщил, что вернётся на ринг в январе.
«Я возвращаюсь, я подтверждаю это. Готовлюсь на январь сейчас, есть ещё варианты в марте. Но я не подписал контракт. Уже эти даты переносились трижды. Сейчас готовлюсь к январю. Оппозиция не будет чемпионской, топовой. Оппозиция будет такая, которую я должен проходить легко для того, чтобы вернуть те ощущения, которые у меня должны быть в ринге.
Потом, может, более серьёзное что-то будет в марте. Но, повторяю, я не хочу кого-то обнадёживать, что это будет 100%. Потому что мне уже давали три даты и все три сорвались. Поэтому, когда я подпишу контракт, первым делом я выставлю пост с постером на мой бой-возвращение», – приводит слова Гвоздика издание by.tribuna.com.
В своём последнем бою в октябре 2019 года Гвоздик проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде россиянину Артуру Бетербиеву, лишившись титула WBC, который он семью месяцами ранее отобрал у канадского нокаутёра Адониса Стивенсона. Поражение стало для украинца первым в карьере.
- 25 декабря 2022
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