Тренер Ковалёва назвал полутяжеловеса, способного победить Бетербиева

Джеймс Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Сергея Ковалёва, назвал бойца, способного победить действующего обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева, и высказался о его поединке с Энтони Ярдом.

«Это будет интересный бой. Я могу представить, что Ярд сделает ставку на быстрый старт и победит. Но если поединок зайдёт дальше пятого-шестого раунда, то Бетербиев захватит контроль. Не знаю, как всё закончится, но кто-то будет остановлен.

Замедлится Бетербиев или нет, но я считаю, что Каллум [Смит] побьёт его. Мне не нравится говорить о нокаутах, поэтому я просто скажу, что это будет победа», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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