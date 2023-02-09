Махачев рассказал, как часто общается с Хабибом Нурмагомедовым
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, что он постоянно поддерживает контакт с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Ну вот смотри, я утром проснулся, зашёл в группу, где я, Зума и Хабиб. Зуба пишет свой вес, и Хабиб ему отвечает. «Мне кажется, у тебя большой вес». И Зуба ему сразу отвечает: «У меня с Исламом одинаковый вес».
Но Хабиб знает, что у Зубайры, несмотря на то что он перешёл на одну категорию выше, в конце бывают проблемы с весом. Каждое утро мы встаём, он с одним и тем же вопросом: «Э, какой вес? Что сделали, как вчера потренировались, с кем спарринговался?» Мы постоянно на связи», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Тайсумов имитирует Махачева в лагере Волкановски:
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