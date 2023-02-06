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Алекс Волкановски — Ислам Махачев: дата боя, когда, где смотреть UFC 284 онлайн 12 февраля 2023

Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!
Игорь Брагин
Алекс Волкановски — Ислам Махачев: онлайн боя
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Все подробности вокруг боя за наследие Абдулманапа Нурмагомедова — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на «RAC Arena» состоится турнир UFC 284. В главном бою встретятся чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и чемпион в лёгком дивизионе Ислам Махачев. На кону будет стоять пояс россиянина. Откроет же турнир бой ещё одного бойца команды Хабиба — Зубайры Тухугова. Это будет его дебют в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события.

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Live Игорь Брагин

В воскресенье боец из команды Хабиба, его друг, дебютирует в UFC в лёгком дивизионе. В котором чемпионским поясом владеет Ислам. До этого он провёл в лиге восемь боёв и одержал пять побед. Но эта веьсма приятная статистика перекрывается другой, которая напрочь портит имидж бойца. Зубайра. Во-первых, он проиграл три боя из последних пяти. Во-вторых, за восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. В-третьих, он подвергался двухлетней дисквалификации из-за проваленного допинг-теста.

Тухугов и в начале карьеры на экстриме входил в полулёгкий вес. А с годами это делать стало почти невозможно. Любопытно будет взглянуть на него в этом дивизионе.

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12:20 Игорь Брагин

Где смотреть прямой эфир боя Александра Волкановски и Ислама Махачева

Посмотреть трансляцию турнира UFC 284 с чемпионским боем за титул в лёгком весе Волкановски — Махачев можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

12:19 Игорь Брагин

Махачев поразил американских блогеров

Помните, как в фильме “Рокки 3” показывали тренировки русского боксёра Ивана Драго? И как это впечатлило тогда фанатов героя Сильвестра Сталоне? Прошло несколько десятилетий, а наши парни не разучились удивлять. Американские блогеры из команды NELK Boys посетили тренировочный лагерь Ислама на Эльбрусе. Были потрясены до глубины души. Видео прилагается.

12:19 Игорь Брагин

Алекс Волкановски — Ислам Махачев: когда смотреть трансляцию

Прямой эфир боя Волкановски — Махачев начнётся примерно в 8:00 по московскому времени.

12:18 Игорь Брагин

Дана Уайт “забыл” имя Ислама Махачева

Стоило Хабибу заявить, что его больше не будет в углу с бойцами своей команды, как президент UFC выкинул такой фортель, который от него вряд ли кто-то ожидал. Общаясь с журналистами после воскресного турнира он случайно (?) забыл имя чемпиона организации в лёгком весе!

«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеётся). Ну да… Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», – сказал Уайт.

Президент UFC осадил Ислама Махачева. Это было жёстко! Президент UFC осадил Ислама Махачева. Это было жёстко!
12:18 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 282 с главным боем Блахович — Анкалаев

  • Основной кард начнётся в 6:00 по московскому времени.
  • Прелимы начнутся в 4:00 по Москве.
  • Начало турнира в 2:00 мск.
12:17 Игорь Брагин

Впервые с Исламом не будет Хабиба

Умеет Хабиб удивить и обескуражить. Едва добившись звания лучшего бойца UFC вне зависимости от дивизиона, он объявил о завершении карьеры. Сейчас же, когда его близкий друг, практически брат, подошёл к этой же черте, он объявил, что уходит с тренерского поприща и из ММА насовсем. Александр Фролов разбирается, кому это выгодно, а кому навредит.

Хабиб бросил друга в самый ответственный момент. Зачем так подставлять Махачева? Хабиб бросил друга в самый ответственный момент. Зачем так подставлять Махачева?
12:16 Игорь Брагин

Полный кард UFC 284 с боем Волкановски — Махачев

Основной кард

  • Ислам Махачев (23-1-0) — Александр Волкановски (25-1-0), титульный бой в лёгком весе;
  • Яир Родригес (14-3-0) — Джош Эммет (18-2-0), бой за титул временного чемпиона в полулёгком весе;
  • Джек Делла Маддалена (13-2-0) — Рэнди Браун (16-4-0), средний вес;
  • Джастин Тафа (5-3-0) — Паркер Портер (12-7-0), средний вес;
  • Джимми Крут (12-3-0) — Алонзо Манифилд (13-3-0), полутяжёлый вес.

Прелимы

  • Тайсон Педро (9-3-0) — Модестас Букаукас (13-5-0), полутяжёлый вес;
  • Джошуа Кулибао (10-1-1) — Мелсик Багдасарян (7-1-0), полулёгкий вес;
  • Шэннон Росс (12-6-0) — Клейдсон Родригес (7-2-0), лёгкий вес;
  • Джейми Малларки (15-5-0) — Франциско Прадо (11-0-0), лёгкий вес;
  • Джек Дженкинс (10-2-0) — Дон Шейнис (12-4-0), средний вес.

Ранние прелимы

  • Конклак Суфисара (7-3-0) — Элис Рид (6-2-0), женский минимальный вес;
  • Шейн Янг (13-6-0) — Блэйк Билдер (7-0-1), средний вес;
  • Зубайра Тухугов (20-5-1) — Элвис Бренер Оливейра (13-3-0), лёгкий вес.
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