Волкановски — Махачев. Ислам бросил вызов судьбе и лучшему бойцу мира. LIVE!

В воскресенье боец из команды Хабиба, его друг, дебютирует в UFC в лёгком дивизионе. В котором чемпионским поясом владеет Ислам. До этого он провёл в лиге восемь боёв и одержал пять побед. Но эта веьсма приятная статистика перекрывается другой, которая напрочь портит имидж бойца. Зубайра. Во-первых, он проиграл три боя из последних пяти. Во-вторых, за восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. В-третьих, он подвергался двухлетней дисквалификации из-за проваленного допинг-теста.

Тухугов и в начале карьеры на экстриме входил в полулёгкий вес. А с годами это делать стало почти невозможно. Любопытно будет взглянуть на него в этом дивизионе.