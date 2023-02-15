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Махачев и Волкановски разделили первое место в рейтинге P4P по версии ESPN

Махачев и Волкановски разделили первое место в рейтинге P4P по версии ESPN
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Американское издание ESPN поместило и россиянина Ислама Махачева, и представителя Австралии Александра Волкановски на первое место рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Напомним, сам промоушен UFC, где они выступают, в обновлённом рейтинге бойцов P4P оставил Волкановски и Махачева на первом и втором месте соответственно.

Рейтинг ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории:

1. Ислам Махачев.
1. Александр Волкановски.
3. Камару Усман.
4. Исраэль Адесанья.
5. Фрэнсис Нганну.
6. Чарльз Оливейра.
7. Леон Эдвардс.
8. Брэндон Морено.
8. Алджамейн Стерлинг.
10. Роберт Уиттакер.

Напомним, Махачев победил Волкановски 12 февраля на турнире UFC 284, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он одержал единогласным решением судей.

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