Стерлинг — Сехудо: я покажу тебе, что ты не на моем уровне

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику Генри Сехудо.

«Мне всё равно на то, что ты кринжовый. Я отношусь к предстоящему поединку очень, очень серьёзно. И мне не терпится приложиться ногой по твоей голове. Ты хорош, но я покажу тебе, что ты не на моем уровне.

Ты хорош в грэпплинге, в клинче и прочих подобных вещах. Но я считаю, у меня более широкий технический арсенал и это сыграет свою роль в предстоящем бою», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.

Генри Сехудо 36 лет. Боец становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года, после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249, он объявил о завершении карьеры.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: