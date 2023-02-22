Стерлинг — Сехудо: я покажу тебе, что ты не на моем уровне

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику Генри Сехудо.
«Мне всё равно на то, что ты кринжовый. Я отношусь к предстоящему поединку очень, очень серьёзно. И мне не терпится приложиться ногой по твоей голове. Ты хорош, но я покажу тебе, что ты не на моем уровне.
Ты хорош в грэпплинге, в клинче и прочих подобных вещах. Но я считаю, у меня более широкий технический арсенал и это сыграет свою роль в предстоящем бою», — приводит слова Стерлинга MMA News.
Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.
Генри Сехудо 36 лет. Боец становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года, после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249, он объявил о завершении карьеры.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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