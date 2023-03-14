Двалишвили обошёл Петра Яна и Шона О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC

В UFC обновили рейтинг после турнира, прошедшего в минувшие выходные. Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили после победы в поединке с россиянином Петром Яном поднялся сразу на две строчки выше. Он обошёл всё того же Яна и британца Шона О'Мэлли и теперь занимает первую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона, уступая только чемпиону Алджамейну Стерлингу.
Стоит отметить, что Ян опустился на четвёртое место, пропустив вперёд и Марлона Веру.
Напомним, бой Яна и Двалишвили продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.
Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Друг Петра Яна — о конфликте с Двалишвили, разборках и ментальности:
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