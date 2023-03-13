Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Пётр Ян — Мераб Двалишвили, причины поражения, карьера Яна

Ян хоронит свою карьеру. Спасти Петра смогут два профессиональных решения
Роман Дёмин
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии
Дагестан — не панацея.

Турнир UFC Fight Night 221 получился крутым, но главный бой разочаровал российских болельщиков. Пётр Ян в одни ворота проиграл, пожалуй, самому принципиальному сопернику в карьере — Мерабу Двалишвили. Пётр впервые потерпел поражение единогласным судейским решением, а счёт судейских записок и вовсе стал разгромным (45-50, 45-50, 45-50). Что вообще случилось с Петром? Он предложил нам аргументированный ответ, который, однако, выглядит не очень убедительно.

«Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелёта и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться. Знаю, что могу и умею лучше. Нужно перезагрузиться, внести корректировки. Всем спасибо за внимание и понимание. Ещё будут праздники», — заявил Ян.

Кошмарный вечер в Вегасе. Двалишвили безжалостно избил Петра Яна Кошмарный вечер в Вегасе. Двалишвили безжалостно избил Петра Яна
Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным
«И сам опозорился, и всех остальных подвёл». Фанаты беснуются после поражения Петра Яна! «И сам опозорился, и всех остальных подвёл». Фанаты беснуются после поражения Петра Яна!

К сожалению, рассказ про травму не выдерживает критики. Пётр действительно повредил ногу по ходу поединка, но перед этим он выполнил три (!) лоу-кика именно той, правой ногой. Вряд ли россиянин на автомате это сделал, не тот уровень, здесь все ходы просчитаны.

Или нет? Если у тебя серьёзная травма — снимайся с поединка, в этом нет ничего трагического. Напротив, это проявление профессионализма. Это не ты на грузина «прыгал», а он на тебя. Может и подождать. А если всё-таки вышел в октагон, не стоит потом пенять на повреждения, полученные ещё до боя. Ведь для профессиональных бойцов травмы в порядке вещей.

Пётр Ян против Мераба Двалишвили

Пётр Ян против Мераба Двалишвили

Фото: Chris Unger/Getty Images

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что проблема — в голове у Петра: «Мотивация — самое главное, чего не стало у Яна. Очевидно, он достиг всего, чего хотел, и теперь не может преодолеть критическую точку, которая очень сильно нужна, если ты занимаешься единоборствами. Ты должен находиться в неудобном положении и всё время что-то преодолевать, а у Петра Яна есть всё, что он мог себе в жизни представить», — рассказал Хрюнов «Чемпионату».

Согласен с Хрюновым и боец ММА Вячеслав Василевский: «Причина кроется в голове Петра — потеря то ли мотивации, то ли веры в себя. Ему не хватает вкуса победы, нет остроты, которая была раньше. Его выступления стали какими-то пресными. Раньше он был острый, прямо горел в клетке. Сейчас он это немного потерял. Хулиганистый Пётр, которого все привыкли видеть, стал немного угасать», — объяснил Василевский «Чемпионату».

Кстати, излишний комфорт и отсутствие голода считает одной из главных причин неудач Петра и его первый тренер — Георгий Емельянов: «Этот фактор очень важен. Он приходит не только с деньгами, но и с количеством боёв. Притупляется чувство голода. Ты выходишь в октагон на автомате, готовишься на автомате, как на работу пошёл. Ну и когда тебе с утра не нужно думать, где найти деньги, конечно, это расслабляет. Зона комфорта, откуда тяжело выйти», — рассказал Емельянов YouTube-каналу «Вестник ММА».

Кстати, Емельянов в том же интервью высказал ещё одну интересную мысль: «На уровне, где выступает Пётр, нельзя без команды из тренеров, которые работают с тобой 24/7, работают с тобой на сборах, тренировках и в бою. Когда у тебя в углу только менеджер и друг — это немножко не уровень Пети как бойца».

В словах профессионалов своего дела, которых мы процитировали выше, есть рациональное зерно. Складывается ощущение, что Яну элементарно не хватает мотивации. Казалось бы, он взобрался на Олимп, стал чемпионом UFC. Кому и что он должен доказывать? Знающие люди говорят, что в первую очередь — себе.

Пётр Ян против Мераба Двалишвили

Пётр Ян против Мераба Двалишвили

Фото: Chris Unger/Getty Images

Пётр слишком высоко себя ценит, забывая, что он не единственный талантливый боец в дивизионе. Плюс тот состав команды, которая находится с ним на турнирах. Саят Абдрахманов (менеджер Петра. — Прим. «Чемпионата») правильно переведёт его слова для американской публики. А друг Яна — специалист по кикбоксингу, поработает с ним в стойке, но потом отмолчится во время боя. Конечно, один раз он уже крикнул «Бей!» во время боя Стерлингом. Закончилось всё дисквалификацией, потерей пояса и стартом тех проблем, которые сейчас съедают Яна.

Люди, которые вывели Петра на этот запредельный для подавляющего большинства бойцов уровень, сейчас далеки от него в главные моменты карьеры россиянина. От турнира к турниру Ян совершает одни и те же ошибки. Беда в том, что главные его победы — над пенсионером Жозе Альдо и Кори Сэндхагеном. В обоих случаях с ним был Кайрат Нурмаганбетов. Об этом есть смысл задуматься.

Первый тренер не будет ловить лучи славы, он реально переживает за своего ученика. И сложно не согласиться с мыслью, что на таком невероятном уровне без полноценного тренерского штаба даже гений будет проигрывать. На данном этапе карьеру Яна хоронят не соперники, а он сам. Но всё ещё можно исправить — было бы желание.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023