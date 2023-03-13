Ян хоронит свою карьеру. Спасти Петра смогут два профессиональных решения

Турнир UFC Fight Night 221 получился крутым, но главный бой разочаровал российских болельщиков. Пётр Ян в одни ворота проиграл, пожалуй, самому принципиальному сопернику в карьере — Мерабу Двалишвили. Пётр впервые потерпел поражение единогласным судейским решением, а счёт судейских записок и вовсе стал разгромным (45-50, 45-50, 45-50). Что вообще случилось с Петром? Он предложил нам аргументированный ответ, который, однако, выглядит не очень убедительно.

«Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелёта и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться. Знаю, что могу и умею лучше. Нужно перезагрузиться, внести корректировки. Всем спасибо за внимание и понимание. Ещё будут праздники», — заявил Ян.

К сожалению, рассказ про травму не выдерживает критики. Пётр действительно повредил ногу по ходу поединка, но перед этим он выполнил три (!) лоу-кика именно той, правой ногой. Вряд ли россиянин на автомате это сделал, не тот уровень, здесь все ходы просчитаны.

Или нет? Если у тебя серьёзная травма — снимайся с поединка, в этом нет ничего трагического. Напротив, это проявление профессионализма. Это не ты на грузина «прыгал», а он на тебя. Может и подождать. А если всё-таки вышел в октагон, не стоит потом пенять на повреждения, полученные ещё до боя. Ведь для профессиональных бойцов травмы в порядке вещей.

Пётр Ян против Мераба Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Известный промоутер Владимир Хрюнов считает, что проблема — в голове у Петра: «Мотивация — самое главное, чего не стало у Яна. Очевидно, он достиг всего, чего хотел, и теперь не может преодолеть критическую точку, которая очень сильно нужна, если ты занимаешься единоборствами. Ты должен находиться в неудобном положении и всё время что-то преодолевать, а у Петра Яна есть всё, что он мог себе в жизни представить», — рассказал Хрюнов «Чемпионату».

Согласен с Хрюновым и боец ММА Вячеслав Василевский: «Причина кроется в голове Петра — потеря то ли мотивации, то ли веры в себя. Ему не хватает вкуса победы, нет остроты, которая была раньше. Его выступления стали какими-то пресными. Раньше он был острый, прямо горел в клетке. Сейчас он это немного потерял. Хулиганистый Пётр, которого все привыкли видеть, стал немного угасать», — объяснил Василевский «Чемпионату».

Кстати, излишний комфорт и отсутствие голода считает одной из главных причин неудач Петра и его первый тренер — Георгий Емельянов: «Этот фактор очень важен. Он приходит не только с деньгами, но и с количеством боёв. Притупляется чувство голода. Ты выходишь в октагон на автомате, готовишься на автомате, как на работу пошёл. Ну и когда тебе с утра не нужно думать, где найти деньги, конечно, это расслабляет. Зона комфорта, откуда тяжело выйти», — рассказал Емельянов YouTube-каналу «Вестник ММА».

Кстати, Емельянов в том же интервью высказал ещё одну интересную мысль: «На уровне, где выступает Пётр, нельзя без команды из тренеров, которые работают с тобой 24/7, работают с тобой на сборах, тренировках и в бою. Когда у тебя в углу только менеджер и друг — это немножко не уровень Пети как бойца».

В словах профессионалов своего дела, которых мы процитировали выше, есть рациональное зерно. Складывается ощущение, что Яну элементарно не хватает мотивации. Казалось бы, он взобрался на Олимп, стал чемпионом UFC. Кому и что он должен доказывать? Знающие люди говорят, что в первую очередь — себе.

Пётр Ян против Мераба Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Пётр слишком высоко себя ценит, забывая, что он не единственный талантливый боец в дивизионе. Плюс тот состав команды, которая находится с ним на турнирах. Саят Абдрахманов (менеджер Петра. — Прим. «Чемпионата») правильно переведёт его слова для американской публики. А друг Яна — специалист по кикбоксингу, поработает с ним в стойке, но потом отмолчится во время боя. Конечно, один раз он уже крикнул «Бей!» во время боя Стерлингом. Закончилось всё дисквалификацией, потерей пояса и стартом тех проблем, которые сейчас съедают Яна.

Люди, которые вывели Петра на этот запредельный для подавляющего большинства бойцов уровень, сейчас далеки от него в главные моменты карьеры россиянина. От турнира к турниру Ян совершает одни и те же ошибки. Беда в том, что главные его победы — над пенсионером Жозе Альдо и Кори Сэндхагеном. В обоих случаях с ним был Кайрат Нурмаганбетов. Об этом есть смысл задуматься.

Первый тренер не будет ловить лучи славы, он реально переживает за своего ученика. И сложно не согласиться с мыслью, что на таком невероятном уровне без полноценного тренерского штаба даже гений будет проигрывать. На данном этапе карьеру Яна хоронят не соперники, а он сам. Но всё ещё можно исправить — было бы желание.