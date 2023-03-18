Макгрегор намерен провести два боя до конца года

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается провести два поединка до конца этого года.

«Безусловно, моя цель — провести два боя до конца года. Я не вижу никаких преград для этого и чувствую, что это может произойти. Я предполагаю, что в конце лета, а может быть немного позже, пройдёт мой бой с Майклом Чендлером, а потом у нас остаётся достаточно много времени до конца года», — сказал Макгрегор в шоу The MMA Hour.

Ранее Макгрегор заявил, что после поединка с Чендлером намерен получить титульный бой в полусредней весовой категории.

Также ирландский боец сообщил, что не будут возвращаться в пул USADA и сдавать тесты на допинг в течение следующих шести месяцев.