Макгрегор намерен провести два боя до конца года
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается провести два поединка до конца этого года.
«Безусловно, моя цель — провести два боя до конца года. Я не вижу никаких преград для этого и чувствую, что это может произойти. Я предполагаю, что в конце лета, а может быть немного позже, пройдёт мой бой с Майклом Чендлером, а потом у нас остаётся достаточно много времени до конца года», — сказал Макгрегор в шоу The MMA Hour.
Ранее Макгрегор заявил, что после поединка с Чендлером намерен получить титульный бой в полусредней весовой категории.
Также ирландский боец сообщил, что не будут возвращаться в пул USADA и сдавать тесты на допинг в течение следующих шести месяцев.
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