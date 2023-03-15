Возвращение Конора – утопия! Макгрегор слишком привык жить в удовольствие

С 30 мая по 15 августа пройдёт новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter. В этот раз к нему приковано повышенное внимание, поскольку главной звездой стал Конор Макгрегор. Он выступает в качестве наставника одной из команд. И там ирландец находится в своей стихии. Ноториус активно трэш-токает, участвует в различных активностях и зажигает на публике. Но чем лучше его дела идут в TUF, тем меньше фанаты верят в возвращение суперзвезды в UFC.

Ещё зимой Макгрегор утверждал, что в самое ближайшее время планирует вернуться в ростер лучшего промоушена на планете. Но все эти мечты быстро разбило USADA. Организация заявила, что делать для ирландца исключений не собирается. Перед официальным возвращением он должен будет пройти полугодичное тестирование. На дворе март, а Конор по-прежнему не в пуле Антидопингового агентства США. Поэтому, даже если ситуация поменяется прямо сегодня, ждать Ноториуса в октагоне UFC можно будет не раньше середины сентября.

Второй момент касается того, что вообще нет понимания, в каком дивизионе должен оказаться Конор. Воздействие ли это стероидов или чудесное преображение человеческого тела, но Макгрегор выглядит далеко не легковесом. В одном из недавних интервью он рассказал, что сильно набрал – до 85 килограммов. Гонять после длительного простоя может быть слишком тяжело для организма. А переход в средневесы без подготовки рискует завершиться тотальным провалом.

Самое главное, не видно особой мотивации для того, чтобы Макгрегор вернулся в UFC. В деньгах нет никакого недостатка – огромный заработок приносят спонсорские контракты, бизнес-проекты и участие в TUF. И даже если возникнет такая потребность, всегда можно провести боксёрский поединок с кем-нибудь погромче и сорвать большой куш. В плане медийной составляющей всё также в полном порядке. Тренерство Конора обсуждали громче, чем супербой Махачева и Волкановски! А теперь ирландец ещё и в кино снимается, поэтому он буквально повсюду.

Конор давно не дрался и отвык от постоянных изнурительных тренировок. Зато он получает удовольствие, посещает хоккейные раздевалки, снимается в фильмах. А на недавнем UFC 285 Макгрегор вновь появился с алкоголем — пристрастие к крепким напиткам никуда не делось. Поэтому возвращение Ноториуса в UFC – лишь утопия. Сейчас вытащить Конора в октагон могло бы разве что внезапное возобновление карьеры Хабиба.