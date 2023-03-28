Сехудо: Стерлинг завоевал пояс своей актёрской игрой

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу своего будущего соперника Алджамейна Стерлинга.

«Он завоевал пояс своей актёрской игрой. Второй бой с Петром Яном он выиграл не знаю как, по вине судей. А потом он не смог победить Диллашоу, которого я вынес за 32 секунды.

Я победил Деметриуса Джонсона, я победил величайшего бойца в легчайшем дивизионе Доминика Круза, я победил Марлона Мораеса. Я победил всех этих парней. Но я ещё сильнее, чем кажется», — сказал Сехудо на подкасте Даниэля Кормье.

Поединок между бойцами состоится 6 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо: