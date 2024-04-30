Чарльз Оливейра сказал, что хочет провести следующий бой с экс-чемпионом UFC

Экс-обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра изъявил желание провести поединок с известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я верю, что Конор победит Майкла Чендлера на UFC 303. Чувак, все знают — на самом деле, я просил о поединке с Конором тысячу раз. Но не думаю, что ему нужен этот бой. Этот поединок принесёт мне много денег, поэтому мне хотелось бы встретиться с ним», — приводит слова Оливейры портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился с Арманом Царукяном. Бой завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Конор Макгрегор, в свою очередь, в последний раз выступал на турнире UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.