Аспиналл раскритиковал решение UFC проводить турнир в Манчестере в три часа ночи

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл подверг критике решение лиги проводить турнир UFC 304, который состоится в Манчестере, Великобритания, в три часа ночи.

«Для меня как для спортсмена, как для бойца это, честно говоря, не имеет большого значения. За пару недель до этого мне придётся просыпаться и тренироваться в это время или не ложиться спать. Я много раз летал по всему миру и сражался в разных часовых поясах, так что всё не так уж плохо.

Но как фанат, который хочет посмотреть, это просто ужасно. Это просто нечестно по отношению к британским фанатам. Очевидно, что большинство фанатов UFC – это американцы, поэтому я понимаю, что их цель продавать платные трансляции. Но почему они не могут продавать им днём, в то время как у нас будет уже ночь? Давайте перенесём его на британское время», — приводит слова Аспиналла портал MMA Mania.