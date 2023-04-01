Бывший абсолютный чемпион мира Бьюкенен скончался в возрасте 78 лет

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), шотландский боксёр Кен Бьюкенен (61-8, 27 KO) скончался в возрасте 78 лет.

«С огромным сожалением вынуждены сообщить, что Кен Бьюкенен скончался во сне сегодня утром. Дальнейшие заявления будут сделаны позже. Покойся с миром, Кен. Он всегда оставался джентльменом и был одним из лучших чемпионов, что мы видели», – сообщается на странице фонда Бьюкенена.

Кен Бьюкенен дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 1965 года, в возрасте 20 лет. В феврале 1968-го стал чемпионом Великобритании, а в сентябре 1970-го завоевал титул WBA. В феврале 1971 года Бьюкенен победил единогласным решением в 15-раундовом бою американца Рубена Наварро и отобрал у него титул WBC. Завершил карьеру в 1981 году.