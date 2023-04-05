Гвоздик: поражение от Бетербиева стало хорошим опытом. Теперь я иду забирать свои пояса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) высказал мнение, что поражение в поединке с россиянином Артуром Бетербиевым в октябре 2019 года повлияло на него в лучшую сторону.
«Иногда бойцы проигрывают, нам просто нужно продолжать идти вперёд. У меня была длительная пауза (в выступлениях), потому что я полагал, что смогу заниматься чем-то ещё, помимо бокса, но это не сработало. На Украине обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось её покинуть, но я хотел вернуться. Теперь я полностью восстановился и снова готов к работе.
Для меня поражение от Бетербиева стало хорошим опытом. Само по себе это, конечно, плохо, но всегда полезно учиться чему-то новому. Думаю, что сделал необходимые выводы, и теперь мы увидим другие вещи в моём исполнении. Я иду забирать свои пояса», — приводит слова Гвоздика vRINGe.com со ссылкой на ProBox TV.
Ранее сообщалось, что в следующем поединке Гвоздик сразится с представителем Латвии Ричардом Болотником. Бой должен пройти 6 мая.
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