Украинский экс-чемпион избил «мешка» — и хочет драться с Биволом! Очень наглый Гвоздик

Возвращение в спорт боксёров, которые уже давно объявили о завершении карьеры — привычное дело. Вот и украинец Александр Гвоздик, повесивший перчатки на гвоздь ещё в далёком 2019 году, решил вернуться в ринг. После ухода из спорта бывший чемпион мира в полутяжёлом весе долго искал себя в бизнесе, но особых успехов не добился. Сначала Александр начал подрабатывать в качестве спарринг-партнёра, а потом решился на полноценное возвращение. Да ещё и с надеждой на пояс!

«Говорю так, как есть. Я вообще не вижу бокс как что-то такое, что обеспечит меня в финансовом плане до конца моей жизни. Даже если я сейчас стану чемпионом мира снова. Всё равно я чётко понимаю, что я не буду Мейвезером, я не буду Канело – никогда уже. Нужно быть реалистом. Но если сейчас много свободного времени, если мне это нравится, а это так, то почему бы нет? Почему бы не попытаться выиграть пояс?» – рассказал Гвоздик 24 каналу.

Впрочем, для первого боя после возвращения Гвоздик выбрал себе соперника попроще. 35-летний украинец решил не рисковать и подрался с Жозуэ Абандо: мешковатый мексиканец за свою бурную карьеру проиграл 34 раза и точно не доставил бы проблем Александру. Украинец действительно легко переиграл джорнимена, однако не сумел победить досрочно! Абандо продержался с экс-чемпионом все шесть раундов, пусть и проиграл в каждом из них. Не лучший результат для Гвоздика, который завершал нокаутом 75% боёв на профессиональном ринге.

Однако запросы у Александра остаются максимальными. Следом он хочет подраться с самим Дмитрием Биволом! Любопытно, что Гвоздик выступал в роли спарринг-партнёра для последних соперников Бивола — Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Правда, мексиканским парням сотрудничество никак не помогло. Но Гвоздика это не смущает: он уверяет, что сумеет организовать поединок с россиянином. Хотя Гвоздик сейчас — лишь бывший боксёр с неплохим именем, а Дмитрий стал суперзвездой после победы над Канело.

Напомним, украинец завершил карьеру после тяжелейшего поражения от другого россиянина — Артура Бетербиева. И для Бивола сейчас именно поединок с Бетербиевым является наиболее предпочтительным, потому что даст возможность стать абсолютным чемпионом мира. Зачем Дмитрию забытый болельщиками Гвоздик? Даже если Александр каким-то чудом доберётся до претендентского статуса. Да и со спортивной точки зрения украинец, даже если наберёт былую форму, не сможет оказать Биволу достойного сопротивления. Но спортивной наглости Гвоздика можно только позавидовать.