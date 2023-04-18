Уиттакер объяснил, почему ему неинтересен бой с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер объяснил причины, по которым ему неинтересен бой с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат не входит в рейтинг среднего веса UFC. Я не большой фанат парней, которые врываются в индустрию смешанных единоборств и дерутся, когда захотят. На мой взгляд, это неправильно. Рейтинг был придуман не просто так. Мне нравится драться с парнями из топ-5, потому что они лучшие из лучших», — приводит слова Роберта Уиттакера MMAJunkie.
Чимаев в последнем бою встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
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