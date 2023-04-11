Чимаеву нашли нового соперника: это огромный бразилец, который уже оскорблял чеченца

Кажется, бесконечная сага про поиск нового соперника для Хамзата Чимаева близка к завершению. Знаменитый Чейл Соннен, которому обычно можно доверять в таких вопросах, рассказал, что чеченский швед в октябре подерётся с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294. Ранее информацию о поединке Хамзата и Пауло подтвердили ещё несколько действующих бойцов UFC. Таким образом, нас наверняка ждёт грандиозный бой!

Между парнями есть яркая история конфликта: швед и бразилец откровенно ненавидят друг друга. Они начали ругаться в соцсетях ещё несколько лет назад, а минувшей осенью едва не подрались в UFC Performance Institute. Чимаев тогда пришёл к октагону с толпой приспешников и активно звал Косту помахать кулаками: правда, когда коллега бразильца открыл дверь клетки, Хамзат туда всё равно не пошёл, предпочтя оскорблять Пауло со значительного расстояния.

Естественно, бразилец не остался в долгу — начал всё чаще оскорблять Чимаева и потребовал от UFC устроить ему бой с чеченцем: «Дана, дай мне эту чеченскую обжору. Я украл часть его кайфа. Украл его сон, украл его кепку, украл его главный бой. Я украл всё. Чимаев, тебе нужно что-то делать, ублюдок. Поэтому думаю, мне нужно подраться с этим парнем. Конечно, он не сделал вес из-за меня, потому что стал таким злым, таким напряжённым, почти сдался. Он точно сдался. Я украл у него всё», — писал Коста в соцсетях.

Даже без учёта конфликта бойцов схватка обещает стать невероятно интересной. Чимаев впервые поднимается в полноценный средний вес, где его сразу бросают под самого физически сильного бойца дивизиона. Коста здорово защищается в партере, его удары в стойке обладают невероятной силой, а челюсть бразильца вполне себе крепкая. Конечно, у Чимаева есть свои козыри, но ему придётся очень непросто. Так, кстати, считает и бывший боец UFC Джош Томпсон.

«Коста против Чимаева? Я считаю, что это отличный поединок для Пауло. Его не так уж и легко повалить, и в его руках есть сила. Ему просто нужно набрать форму. Считаю, что это отличный бой для него, и он будет иметь преимущество над Чимаевым», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Главное, чтобы поединок Хамзата и Пауло не сорвался. К сожалению, оба парня славятся тем, что могут не сделать нужный вес, устроить неожиданный скандал или вообще передумать. Будем надеяться на благоразумие шведа и бразильца, ведь им реально нужен такой поединок. Чимаеву пора возвращаться в октагон, пока уровень хайпа вокруг него не снизился, а Косте нужно отрабатывать новый грандиозный контракт с UFC. Будем надеяться, бойцы дадут жару!