Канело: считаю, что я по-прежнему самый лучший, никто не делает того, что делаю я

Действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил звёздному американскому легковесу Джервонте Дэвису, который провозгласил себя «новым лицом бокса» после победы в поединке с Райаном Гарсией.
«Я ещё не ушёл из бокса. Говорить можно что угодно, но это не так. Одного боя для этого недостаточно. Ещё многое нужно сделать.
Есть много хороших боксёров, и Джервонта определённо один из них. Но ему ещё многое надо сделать. Мне очень нравится Джервонта Дэвис, но ему придётся потрудиться, чтобы стать лицом бокса. Одного боя против Гарсии недостаточно, хоть я и очень уважаю Райана.
Надо просто боксировать с лучшими, снова и снова, менять весовые категории, становиться абсолютным чемпионом мира, делать то, что делаю я на протяжении всей своей карьеры. Я считаю, что я по-прежнему самый лучший. Никто не делает того, что делаю я», — приводит слова Альвареса Allboxing.
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