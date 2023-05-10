Имам Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, пробился в полуфинал мужского чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте. Его соперником по четвертьфиналу был белорус Алексей Алфёров.

Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Напомним, сегодня также россиянин Игорь Свиридченков встретился с Байрамдуром Нурмухаммедовым из Узбекистана. Победу одержал Нурмухаммедов.