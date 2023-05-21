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Боец UFC: мир ещё не видел, насколько хорош Чимаев

Боец UFC: мир ещё не видел, насколько хорош Чимаев
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Шведско-албанский боец смешанных единоборств Илир Латифи, выступающий в UFC, рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым.

«Первое знакомство с Чимаевым было пару лет назад. Он пришёл к нам в зал, когда я и Алекс Густафссон были претендентами на титул и готовились к большим поединкам. Я увидел этого тощего парня и привлёк к тренировкам. Тогда я подумал, что он действительно хорош. У Хамзата не было опыта в ММА, это был просто борец. Но у него были талант и целеустремлённость. Что было дальше, вы знаете, но мир ещё не видел, насколько хорош Чимаев», — приводит слова Латифи Sportskeeda.

В активе Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

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