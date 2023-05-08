Чимаев не дерётся из-за «личных проблем». Карьера чеченца под угрозой?

Один из самых ярких и шумных бойцов UFC — Хамзат Чимаев. Чеченский швед красиво ворвался в главный промоушен планеты три года назад: Борз разобрался с двумя соперниками всего за 10 дней! Через полтора месяца Хамзат снова подрался, легко расправившись с Рисом Макки. Третья победа сделала Чимаева полноценной звездой, но из-за перенесённого коронавируса ему пришлось пропустить 14 месяцев. Уроженец Чечни за время вынужденного простоя ничуть не «заржавел», но болельщикам пришлось привыкнуть к новому ритму его поединков.

В 2021 году Хамзат подрался только один раз — с Ли Джинлиангом. В 2022 году Борз немного «ускорился», одолев Гилберта Бёрнса и Кевина Холланда. Теперь Чимаев снова взял длительную паузу. Да, он продолжает кидать бесконечные вызовы направо и налево, но выходов Хамзата в октагон мы не видим уже девять месяцев. Больше того, никаких официальных анонсов тоже нет. Есть только намёки на возможный бой с Пауло Костой или Камару Усманом. Но время идёт, и ничего не происходит.

Чеченский швед уверяет, что возможные соперники попросту его боятся: «Собираюсь драться с кем угодно. Я не знаю кто. Они меняют противников всё время. Так что каждую неделю у нас появляются новые противники. Но драться никто не хочет. Ребята говорят много дерьма, много про меня… Когда дело доходит до боя и подписания контракта, они хотят убежать. Я всегда готов. Посмотрим, что теперь будет… Я просто хочу драться, дайте мне кого-нибудь. Если ребята убегут от меня, просто дайте мне когда-нибудь бой».

Версия звучала не очень правдоподобно, учитывая, что любой соперник Чимаева гарантированно заработает хорошие деньги. И вот теперь президент UFC Дана Уайт раскрыл все карты: «Это его трудности – у Хамзата есть проблемы в личной жизни, так что это происходит не потому, что мы не даём ему бой. Вы знаете, как у нас всё устроено, я рассказывал об этом сто раз – мы обязаны предложить парням три боя в год. Если мы не даём им три боя в год, мы должны им платить. Так что если они не дерутся, это только из-за того, что у них есть какие-то свои личные проблемы».

Если личные проблемы не дают Чимаеву драться, значит, они достаточно серьёзные. Возможно, под угрозой даже карьера блестящего бойца. Жаль только, что Борз — максимально закрытый парень, который никогда не расскажет, что с ним происходит на самом деле. Будем надеяться, что Хамзат как можно скорее решит проблемы и вернётся в октагон. Чеченский швед остаётся одним из главных украшений в UFC, его поединков ждут миллионы болельщиков. Не хочется, чтобы его карьера развалилась в самом расцвете.