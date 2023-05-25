Экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос высказался об Олейнике перед его боем с Оли Томпсоном
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Известный бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поддержал россиянина Алексея Олейника перед его поединком с британцем Оли Томпсоном, который состоится 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и будет главным событием спортивного мероприятия.
«Привет всем фанатам из России. Это Джуниор дос Сантос, и я хочу сказать, что на 100% поддерживаю моего друга и легенду ММА Алексея Олейника. Как я сказал, он – легенда спорта, и скоро он будет выступать для вас, ребята, на «РЕН ТВ». Давайте покажем ему нашу поддержку. Вперёд, за очередной победой!» — приводит слова дос Сантоса «РЕН ТВ».
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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