Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос высказался об Олейнике перед его боем с Оли Томпсоном

Экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос высказался об Олейнике перед его боем с Оли Томпсоном
Аудио-версия:
Комментарии

Известный бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поддержал россиянина Алексея Олейника перед его поединком с британцем Оли Томпсоном, который состоится 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и будет главным событием спортивного мероприятия.

«Привет всем фанатам из России. Это Джуниор дос Сантос, и я хочу сказать, что на 100% поддерживаю моего друга и легенду ММА Алексея Олейника. Как я сказал, он – легенда спорта, и скоро он будет выступать для вас, ребята, на «РЕН ТВ». Давайте покажем ему нашу поддержку. Вперёд, за очередной победой!» — приводит слова дос Сантоса «РЕН ТВ».

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:

Материалы по теме
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко против блогера, Олейник возвращается в Россию. LIVE
Live
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко против блогера, Олейник возвращается в Россию. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023