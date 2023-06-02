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«Дрался бы одной рукой». Тим Цзю высказался об операции после укуса собаки

«Дрался бы одной рукой». Тим Цзю высказался об операции после укуса собаки
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Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тимофей Цзю подробно рассказал об инциденте с укусом собаки, из-за которого ему пришлось перенести операцию.

«Всё просто — собака укусила не очень сильно. Поверхностный укус, мышцы и другие ткани не задеты. Конечно, это не слишком хорошо, но я спокойно воспринял эту ситуацию. Многие после этого снялись бы с поединка, но я не из таких. Если бы не мог бить правой рукой, дрался бы одной левой. Я лучший боксёр своего дивизиона, так что побил бы Окампо и одной рукой», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Поединок в первом полусреднем весе за временный пояс чемпиона мира по версии WBO между Тимофеем Цзю и мексиканцем Карлосом Окампо пройдёт 18 июня.

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