«Ненужный» бой Тима Цзю под угрозой. Сын легенды пострадал от зубов животного

18 июня должен состояться боксёрский поединок сына нашего легендарного чемпиона Кости Цзю – Тимофея. Он продолжает оставаться непобеждённым, доминировать над соперниками. Новым испытанием для него должен был стать мексиканец Карлос Окампо. Тим выглядел очевиднейшим фаворитом этого противостояния, но появились новости, которые могут серьёзно поменять положение дел.

Авторитетное британское издание The Guardian сообщило, что само проведение поединка Цзю – Окампо под угрозой. Причиной этого, по информации источника, стал укус собаки. Более того, после полученного повреждения Тимофея даже доставили в больницу, где он перенёс операцию на правом предплечье.

Менеджер Цзю позже сообщил, что в настоящий момент здоровью боксёра ничего не угрожает, добавив, что не сомневается в том, что Тим всё-таки будет готов к поединку 18 июня. Но возникают серьёзные опасения относительно того, в каком именно состоянии сын Кости подойдёт к бою с Окампо.

Напомним, на данный момент Тим является обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. А за полноценный пояс он должен будет сразиться с Джермеллом Чарло. Пока американец не готов разделить ринг с Тимофеем. А сын Кости не собирается простаивать, хочет драться. И он вынужден биться с менее статусными бойцами. Каждый раз Тим рискует, поскольку в случае поражения может потерять заветный шанс побить Чарло.

Восстановление после операции может занять длительный срок. Вряд ли уже завтра Тим сможет выйти в ринг и тренироваться в полную силу. Конечно, статус фаворита противостояния никто не отбирает. Но недооценивать опасность соперника совершенно точно не стоит. Между прочим, мексиканец имеет приличный рекорд 34-2. А ещё он дважды имел возможность завоевать пояс, но оба раза проваливался в самый ответственный момент. А теперь Окампо имеет прекрасный шанс вновь замахнуться на что-то очень серьёзное.

Тим рвётся в ринг и хочет биться без остановки. Но, кажется, стоит подойти к сложившейся ситуации более хладнокровно. Цзю идёт по карьерному пути просто великолепно и близок к заветному поясу. А рискованный поединок с Окампо может поставить крест на всех стараниях.