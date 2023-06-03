Источник: Куницкая-Сантос выступит 1 июля на UFC Vegas 76, есть соперница
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Российская девушка-боец UFC Яна Куницкая-Сантос вернётся в октагон 1 июля на турнире UFC Vegas 76, сообщает MMAJunkie.
Соперницей россиянки станет американка Мэйси Чиассон, бой пройдёт в женской легчайшей весовой категории.
Яна Куницкая-Сантос свой последний поединок провела в марте этого года с экс-чемпионкой промоушена Холли Холм и потерпела поражение единогласным решением судей. Это был первый бой Яны с июля 2021 года. Всего же в активе 33-летней россиянки 14 побед и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Мэйси Чиассон в последнем бою проиграла Ирене Альдане нокаутом в сентябре прошлого года. В активе американки 12 побед и три поражения в профессиональных ММА.
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